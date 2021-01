Il Secolo XIX: "Genoa, un algoritmo chiama Lerager al Brentford. Lui vorrebbe restare"

L'algoritmo di Rasmus Ankersen chiama Lerager al Brentford. Questo è quello che scrive Il Secolo XIX che afferma come il Brentford non abbia un direttore sportiva e utilizza l'algoritmo messo a punto da Ankersen, socio del presidente Benham, per costruire la squadra. La rosa viene così costruita secondo modelli statistici, puntando dati come gli Expected Goals, mutuati dall'hockey. Per questo l'algoritmo punta su Lerager, che evidentemente lo ha ben impressionato. Per lui ci sono anche Newcastle, Copenaghen e Torino.