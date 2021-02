Il Secolo XIX: "Il Genoa di Ballardini specialista anti-big alla prova dell'Inter"

Sfida alla capolista per il Genoa. Alle 15 i rossoblu di Davide Ballardini scenderanno in campo a San Siro contro l'Inter di Antonio Conte in un match difficile e delicato. Criscito e compagni però vogliono proseguire il loro ottimo momento e proveranno a mettere in difficoltà i nerazzurri. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Il Genoa di Ballardini specialista anti-big alla prova dell'Inter".