Il Secolo XIX: "L'Italia di Mancini parte bene: Irlanda del Nord battuta 2-0"

Il Secolo XIX dedica spazio in prima pagina alla vittoria dell'Italia contro l'Irlanda: "L'Italia di Mancini parte bene: Irlanda del Nord battuta 2-0" è il titolo scelto dal quotidiano per commentare il successo azzurro. Gara in discesa dopo il gol realizzato da Domenico Berardi in apertura. Poi il 2-0 di Ciro Immobile. Parte con il piede giusto il cammino verso Qatar 2022.