Il Secolo XIX: "Rovella-Portanova, un affare per i bilanci fra plusvalenze e bonus"

Il Secolo XIX dedica spazio all'affare tra Juventus e Genoa che ha portato Rovella in bianconero (resterà in prestito fino al 2022 al Grifone) e Portanova e Petrelli in rossoblù. "Rovella-Portanova, un affare per i bilanci fra plusvalenze e bonus" scrive il quotidiano. Un'operazione da valori elevati, che genera plusvalenze e quindi benefici sul bilancio di entrambe le società ma che coinvolge pure tre ragazzi considerati tra i più promettenti, già nel giro dell'Under 21 (Rovella e Portanova) e nell'Under 19 (Petrelli).