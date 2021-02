Il Secolo XIX: "Samp, la missione di Ranieri: guarire la sindrome del 10° posto"

vedi letture

Con questa posizione di classifica, e con la consapevolezza della buona qualità della rosa, il rischio in casa Samp - secondo Il Secolo XIX - è doversi confrontare con la sindrome "da appagamento". Ranieri, dal canto suo, continua a rimarcare come l'obiettivo quaranta punti sia stimolante: "Ma dopo averne messi insieme 26 nel girone d'andata - scrive il quotidiano -, punteggio che esorcizza i terrori della scorsa stagione e certifica un certo valore di questa rosa, è l'ambiente stesso a aspettarsi qualcosa in più. Anche senza aspettarsi niente, perché l'Europa non la sta chiedendo nessuno". Le classifiche delle ultime dieci stagioni raccontano che solamente quattro volte la squadra decima alla fine del girone d'andata è riuscita a migliorare la propria posizione nel ritorno: servirà dunque trovare sempre nuovi stimoli ai quali aggrapparsi.