Il Secolo XIX: "Samp, priorità ds e stand by allenatore. Idee Faggiano e D'Amico"

Il Secolo XIX si sofferma sul futuro dirigenziale della Sampdoria: "Samp, priorità ds e stand by allenatore. Idee Faggiano e D'Amico" scrive il quotidiano. Osti sembra vicino al rinnovo mentre Pecini, accostato allo Spezia, potrebbe andare via. Il loro futuro però potrebbe essere legato in maniera indissolubile. Il presidente Ferrero si guarda attorno. Piace Daniele Faggiano, ancora sotto contratto con il Genoa. Nel mirino anche Tony D'Amico del Verona. Difficile immaginare una convivenza tra Osti e uno dei due, dunque tutto è in evoluzione in casa doriana. In ogni caso, la scelta del tecnico seguirà la nomina della futura area tecnica. La sensazione però è che bisognerà aspettare ancora: difficilmente si arriverà a una soluzione entro il fine settimana.