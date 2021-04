Il Secolo XIX: "Stankovic, blitz a Milano sognando la panchina della Sampdoria"

vedi letture

Blitz a Milano per Dejan Stankovic alla Samdoria. Come riporta Il Secolo XIX ci sarebbe stato un incontro durato circa un paio d'ore tra il presidente Ferrero e il serbo in una location vicina alla Stazione Centrale e alla sede della Lega Calcio. La candidatura di Stankovic resta molto attuale, nel caso il rinnovo con Ranieri non andasse a buon fine. Il serbo ha fatto intuire di essere interessato e stimolato dalla panchina della Sampdoria. Il suo nome guida la lista di "papabili", che comprende anche alcuni allenatori sondati nelle scorse settimane come Semplici, Gotti, D'Aversa e Juric.