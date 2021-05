La Gazzetta dello Sport: "Milan-Donnarumma, è finita. Oggi le visite di Maignan"

"Milan-Donnarumma, è finita. Oggi le visite di Maignan", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Al Milan quasi nessuno crede più al lieto fine, ci sono segnali che sono difficili da ignorare: ieri sera Maignan, portiere del Lilla, è arrivato a Linate e oggi sosterrà le visite mediche. 15 milioni il costo del cartellino e 2.8 al giocatore per tre anni. E Gigio ancora non firma: una questione non compresa dal tecnico, dai compagni e nemmeno dal quadro dirigenziale. Se ne andrà, il Milan è stufo di aspettare e la proprietà non ha alcuna intenzione di salire sopra la già generosa offerta di otto milioni l'anno. Gigio non ha evidentemente la forza di decidere e dire di no a una proposta della Juventus che ancora non è stata formalizzata. E ora anche il Milan non ha più voglia di insistere.