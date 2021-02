La Gazzetta dello Sport: "Milan-Donnarumma, rinnovo in salita. Raiola punta a un accordo-ponte"

La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi aggiorna sugli ultimi sviluppi legati alla trattativa per il prolungamento di Donnarumma. Il quotidiano sottolinea come l'idea della società sia concedere soltanto due eccezioni (a Ibrahimovic e, appunto, Donnarumma), imponendo agli altri discorsi per i rinnovi un tetto intorno ai quattro milioni di euro: "L'offerta di 75 milioni lordi in 5 anni non ha smosso Raiola che, anzi, punta ad un accordo-ponte, più che ad un prolungamento vero e proprio - si legge - . Rinnovare sino al 2022 significherebbe solo zittire le voci di un passaggio immediato alla Juve a costo zero, ma non risolverebbe il problema". Nemmeno la soluzione fino al 2023 proteggerebbe più di tanto il club: "Né si sottovaluti che Raiola guardi al dopo Covid con l'opportunità di offerte superiori ai 10 milioni anche dalle big europee".