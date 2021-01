La Gazzetta dello Sport sul nuovo record di Ronaldo: "CR7 x 20"

Ancora un record da inseguire. Cristiano Ronaldo si prepara a raggiungere la sua ventesima annata in gol per poter spingere la Juventus alla rimonta: "CR7 x 20", titola la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Non solo, la prima partita dell'anno significa gol per il portoghese: dopo Capodanno dal 2011 ha segnato 7 volte su 10.