La Nazione: "Fiorentina, poca qualità e meno intensità di sempre: così l'Europa si complica"

Una Fiorentina con poca qualità e se possibile minor intensità: La Nazione in edicola oggi descrive così la prova dei viola a Salerno. Nella sconfitta 2-1 contro la Salernitana pesa l'errore clamoroso di Igor, che spiana la strada al gol vittoria di Bonazzoli (perché un tentativo di stop nell’area piccola? - si chiede il quotidiano -), ma soprattutto l'atteggiamento messo in campo dalla Fiorentina. Dopo l'1-1 di Riccardo Saponara, quando si pensava che la Fiorentina avrebbe cambiato marcia, arriva un altro blackout e l'inciampo finale che complica la rincorsa europea e depotenzia la fiducia della squadra di Vincenzo Italiano, sconfitta in campionato dopo quasi due mesi.

Viola da brividi soprattutto nel primo tempo, quando ha concesso, anche per merito di una Salernitana davvero in palla, almeno cinque palle-gol nitide agli avversari. Le uniche risposte positive sono arrivati dai cambi, Saponara ed Odriozola, tra i pochi a salvarsi nel pomeriggio dell'Arechi.