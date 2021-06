La Repubblica: "Immobile e Berardi, le scelte di Mancini per sognare nuove notti magiche"

L'Italia si prepara ad esordire nell'Europeo e due in particolare - scrive oggi La Repubblica - sono i candidati a sovrapporsi alla famosa sagoma di Totò Schillaci: il primo è Ciro Immobile, Scarpa d'Oro nel 2020 ma incompiuto (soltanto) in maglia azzurra, e il secondo è Domenico Berardi, a suo modo un altro giocatore che non è mai riuscito a sprigionare tutto il suo potenziale. Tutti gli indizi portano a loro, favoriti per chiudere il tridente insieme a Insigne nel debutto contro la Turchia. In Nazionale Ciro ha appena agganciato due leggende come Pirlo e Orsi a quota tredici gol ed è il capocannoniere in attività, ma non basta. In queste ore è felice per l'arrivo di Sarri, ma se riavvolge il nastro gli manca la gloria in azzurro. Domenico è innamorato della vita di provincia e allergico ai riflettori, che domani all'Olimpico saranno accesi sulla prima delle notti magiche.