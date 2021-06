La Repubblica in prima pagina: "Dramma agli Europei, malore per Eriksen"

"Dramma agli Europei, malore per Eriksen". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Nel corso del match Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen ha accusato un malore in campo. Il centrocampista dell'Inter è stato immediatamente soccorso dai medici in una corsa contro il tempo. Momenti di apprensione e paura che però hanno lasciato poi spazio al sollievo una volta che il giocatore è stato trasportato in ospedale cosciente e dichiarato poi fuori pericolo.