La Stampa: "Dallo scudetto alla Champions, la Juve cerca un'altra rimonta"

"Dallo scudetto alla Champions, la Juve cerca un'altra rimonta", si legge stamane su La Stampa. Dopo aver ribaltato la Lazio in campionato la Juventus cercherà il bis domani sera contro il Porto in Champions League. Potrà bastare anche l'1 a 0, ma alla Continassa alzano il livello di attenzione. Servirà una Juventus lucida, affamata e spietata per battere la squadra di Conceicao. Dentro o fuori, e l'andata pesa sull'umore dei bianconeri, oltre che sulla storia: la Juventus non ribalta un 1-2 dal 2003: in quell'occasione eliminò il Real Madrid in semifinale con le reti di Trezeguet.