La Stampa: "I gol di CR7 per la rivincita con l'Inter. In palio una fetta di finale"

"I gol di CR7 per la rivincita con l'Inter. In palio una fetta di finale", titola stamane La Stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia. Non tutte le vendette vanno servite fredde. A poco più di due settimane dalla debacle di San Siro, un 2 a 0 a senso unico che aveva minato le certezze bianconere, la Juventus ha la migliore occasione per prendersi la rivincita sull'Inter: domani la Juve torna a Milano, sul luogo del delitto, per affrontare l'esame della verità. C'è in palio l'onore e l'orgoglio del duello tra arcirivali, ma anche un pezzo della finale di Coppa Italia. Un passo alla volta, ma una vittoria può spianare la strada alla Juventus. Anche perché nelle quattro semifinali di Coppa Italia contro i nerazzurri, i bianconeri sono sempre andati in finale vincendo poi in tre occasioni.