La Stampa: "Italia-Austria a Wembey, il dubbio: in ginocchio o no"

"Italia-Austria a Wembey, il dubbio: in ginocchio o no". Questo il titolo in taglio alto che La Stampa dedica alla gara di stasera degli azzurri valida per gli ottavi di finale degli Europei. Di partite da dentro o fuori è piena la storia dell'Italia, ma questa gara ha un peso diverso: sarà Wembley a dirci di che pasta è fatta la Nazionale. Intanto i giocatori ieri sera si riunivano per decidere se inginocchiarsi o meno prima dell'inizio della partita.