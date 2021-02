La Stampa: "Juve, bilancio in rosso per colpa del Covid. Fondamentali Champions e tifosi"

vedi letture

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve, bilancio in rosso per colpa del Covid. Fondamentali Champions e tifosi". L'eserciio è in forte perdita e lo sarà anche a fine giugno, ma nessuno immaginava che dal 31 dicembre 2020 ci fosse un passivo da record di - 113 milioni di euro. I bianconeri erano abituati ad ottenere 4-5 milioni di euro per ogni partita grazie allo Stadium, mentre adesso rimane un club solido, ma in una situazione delicata. Fondamentale sarà a partire dal ritorno con il Porto il cammino in Champions League, solo così il bunker di casa tornerà anche ad essere una miniera d'oro.