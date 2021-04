La Stampa: "L'UEFA mette paura a Real e Barça: chi resta legato alla Superlega rischia"

I club ribelli della Superlega restano nella "lista nera" della UEFA: a riportarlo è La Stampa, che riferisce di come in seno all'organo di governo del calcio europeo vi sia un'ala che vorrebbe una punizione per le dodici società in questione. Difficile secondo il quotidiano che si arrivi ad un'esclusione dalla prossima Champions: la priorità, semmai, è individuare delle clausole che impediscano che uno scenario simile si ripeta. La minaccia maggiore in questo senso incombe su Real e Barcellona, che sono rimaste dentro al progetto: non si può ritenere l'UEFA inutile e affidabile e al contempo partecipare alle sue competizioni, sottolinea il quotidiano.