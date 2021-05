La Stampa: "Mourinho ha chiamato Ronaldo per portarlo alla Roma: ipotesi complessa"

vedi letture

È piuttosto fluida la situazione che riguarda l'attacco della Juve: Dybala non rinnoverà e può svincolarsi, anche se l'arrivo di Allegri può cambiare gli scenari, Morata è in prestito e dunque inevitabilmente in bilico. Il tema più delicato, però, è il futuro di Ronaldo: il portoghese, che ha ancora un anno di contratto, è insofferente da mesi, e Allegri aveva detto ad Agnelli in tempi non sospetti che la Juve doveva ripartire senza di lui. In questi giorni - scrive La Stampa - Mourinho avrebbe contattato il connazionale per salutarlo e capire le sue intenzioni: la Roma sarebbe una soluzione per salvare i vantaggi del Fisco italiano, ma ad oggi la pista è molto complicata.