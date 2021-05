La Stampa: "Sirigu-Toro, altro che divorzio. Ora potrebbe rinnovare"

"Sirigu-Toro, altro che divorzio. Ora potrebbe rinnovare" scrive La Stampa. Le opzioni per il futuro di Sirigu, scadenza di contratto nel 2022, sono 3: restare un altro anno e andare via a scadenza, chiedere immediatamente la cessione, oppure restare e rinnovare. In ogni caso, non sembra esserci fretta. Se ne parlerà dopo l'Europeo. Il portiere vuole vederci chiaro, un eventuale addio alla porta granata potrebbe dipendere dal progetto che Cairo gli presenterà. Una cosa appare certa: il Toro cambierà tanto in porta, con Milinkovic-Savic e Ujkani ai saluti. La rivoluzione totale non è da escludere.