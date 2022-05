La Stampa: "Torino, Juric amato al di là dei risultati. E i calciatori torneranno a Superga"

La Stampa si concentra sulla situazione del Torino. Ivan Juric, allenatore dei granata, è amato al di là dei risultati perché sta facendo rivivere lo spirito del club di Cairo. Intanto oggi i calciatori tornano a Superga come da tradizione: l'ultima volta al colle con i tifosi fu tre anni fa e la squadra sognava un posto in Europa, proprio come oggi.