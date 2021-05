La Stampa: "Torino, Nicola ha perso il rinnovo. C'è Juric nei piani di Cairo"

vedi letture

Secondo quanto riporta La Stampa, Davide Nicola ha perso per strada la via di un rinnovo a questo punto lontano, al netto delle meritate parole di stima da parte di Cairo. Le attenzioni si erano focalizzate su Ivan Juric, al quale il Torino piace e allo stesso tempo per i granata investire su di lui avrebbe il significato di non uscire dalla traccia appena disegnata, ma di arricchirla. Ancora un paio di settimane e verrà battezzato il primo passo della rifondazione. In corsa anche Gattuso, ma è più una suggestione dato che Ringhio ha altri pensieri prima del Toro (ultimo la Lazio).