La Stampa: "Troppo Milan per il Toro. E Giampaolo torna in discussione"

"Troppo Milan per il Toro: 2-0. E Giampaolo torna in discussione". E' questo il titolo che La Stampa oggi in edicola dedica al successo del Milan contro il Torino a San Siro. Si interrompe la striscia di risultati positivi per i granata, la cui posizione in classifica resta troppo bassa per il reale valore della squadra. Per questo l'allenatore sarebbe nuovamente in bilico.