La Stampa: "Ultima chiamata per la Champions. Juve, Pirlo mette in gioco il futuro"

Stasera si chiude il campionato e resta un solo verdetto in bilico: come si divideranno le squadre in Europa? La Juventus potrebbe restare fuori dalla Champions League a dieci anni di distanza dall'ultima volta: dovrà battere il Bologna e sperare che una tra Milan e Napoli non vinca. La Stampa oggi in edicola lo sottolinea e nella sua apertura sul calcio titola così: "Ultima chiamata per la Champions. Juve, Pirlo mette in gioco il futuro".