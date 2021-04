Libero ironizza sul momento della Juve: “Di positivo c’è solo Bonucci”

vedi letture

Libero, stamani in edicola, fa un resoconto delle vicende verificatesi in casa Juventus nelle ultime ore, ironizzando: "Di positivo c'è solo Bonucci" (dopo il focolaio riscontrato in Nazionale, ndr). Dybala, Arthur e McKennie multati per una cena con 20 persone - si legge - rischiano di non essere convocati. Buffon è fuori per bestemmia e dopo Demiral si è contagiato pure il capitano. Quanti guai per il derby".