QS: "Inter, Hakimi potrebbe non bastare. Via anche Lautaro?"

Non solo Achraf Hakimi potrebbe essere in partenza in casa Inter. I nerazzurri sono a caccia di liquidi da investire nuovamente sul mercato e l'esterno piace molto al Paris Saint-Germain. Anche Lautaro Martinez potrebbe lasciare la corte di Suning, corteggiato dalla Spagna. Questo il titolo nelle pagine interne dell'edizione odierna di QS: "Inter, Hakimi potrebbe non bastare. Via anche Lautaro?".