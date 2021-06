Tuttosport alla scoperta dell'Austria: "Ecco i nostri rivali, la brigata Bundesliga"

L'edizione odierna di Tuttosport passa ai raggi X l'Austria, prossima avversaria dell'Italia a Euro 2020. La squadra di Foda - scrive il quotidiano - è una selezione di giocatori provenienti prevalentemente dalla Bundesliga, dal livello tecnico "apprezzabile". Ha grandi conoscenze tattiche, e prendendo in esame un indicatore statistico come il Goal Impact, che descrive con un numero sintetico il valore di un giocatore misurato dall'impatto che questi ha sui risultati della propria squadra, emerge che l'Austria è superiore nel dato complessivo dei titolari rispetto all'Italia. La stella è Alaba, seguito da Lainer e Sabitzer, semifinalisti di Champions due anni fa con il Lipsia. Dietro gli austriaci non impressionano, ma hanno comunque buone individualità come Lainer, Dragovic e Hinteregger. A completare il quadro, l'ex interista Arnautovic: non un campionissimo, ma un giocatore funzionale al gioco del suo ct.