Tuttosport: "Dzeko-Fonseca, prima l'Europa League e poi l'addio alla Roma"

vedi letture

Secondo quanto riporta Tuttosport la Roma del futuro potrebbe fare a meno sia di Dzeko che di Fonseca. Divisi nello spogliatoio, ma uniti nel destino con l'obiettivo di alzare il trofeo a Danzica il 26 maggio. Le parole dell'altra sera del portoghese ("Non so se sarò qui anche il prossimo anno") sono sembrate quelle di un tecnico che conosce già il suo destino. E anche quelle del bosniaco non sono state da meno. "Il futuro? Pensiamo a presente, poi vedremo". Probabilmente sarà addio per entrambi, mentre intanto sono stati sondati inevitabilmente altri tecnici.