Tuttosport elogia la difesa della Juventus: "Il fortino di Pirlo si scopre d'acciaio"

vedi letture

"Si può godere anche con uno zero a zero". L'edizione odierna di Tuttosport sintetizza così la prestazione difensiva offerta ieri dalla Juventus, che ha raggiunto la ventesima finale di Coppa Italia della sua storia. Un traguardo conquistato attraverso "una battaglia tecnicamente non raffinatissima, ma combattuta con orgogliosa ferocia agonistica e che finisce in parità perché l'Inter viene clamorosamente perdonata da Cristiano Ronaldo". Il portoghese fallisce due gol davanti ad Handanovic, ma in compenso non sbagliano De Ligt, Demiral e Danilo, un "baluardo difensivo" che regala a Buffon una serata di relativa tranquillità: "È una Juventus d'acciaio - scrive il quotidiano -, che ha consolidato il gruppo intorno allo spirito del branco, che non ha più paura di niente, neanche di abbassarsi e subire l'avversario, che trova la collaborazione di tutti e che vede perfino Ronaldo battersi in difesa". In mezzo allo scetticismo generale, Pirlo sta costruendo mattone dopo mattone la sua Juve: non è una creatura perfetta, ma i meccanismo funzionano in modo sempre più logico.