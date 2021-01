Tuttosport in apertura sui bianconeri: "Milik-Juve: sorpresa?"

vedi letture

"Milik-Juve: sorpresa?" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Il centravanti ha appena lasciato il Napoli per trasferirsi al Marsiglia ma nell'accordo tra i francesi e i partenopei - a differenza di quanto vociferato nei giorni scorsi - non esistono veti per il suo ritorno in Italia in futuro. I bianconeri hanno almeno due vie per riprovarci. Nell'immediato, Scamacca resta in pole.

Il Torino - "Toro, riecco il cuore: Zaza scaccia le streghe": nel taglio alto spazio al 2-2 in rimonta del Torino di Davide Nicola in casa del Benevento. Sotto di due reti in trasferta, i granata rimontano con la doppietta dell'attaccante e agganciano il Cagliari.

Lotta Scudetto - Oggi un avvincente incrocio Scudetto alle 18. "Ibra e la Dea sfida record. Inter a Udine per l'aggancio": in campo in contemporanea le due milanesi. Il Milan vuole il titolo di campione d'inverno e Zlatan punta quota 500, l'Atalanta per un girone da primato. Conte allontana il pensiero del derby di Coppa e manda in campo la migliore formazione con Lukaku-Lautaro.

Le altre - "Roma, di nuovo lo Spezia per salvare Fonseca. E stasera la Fiorentina cerca il riscatto con il Crotone": alle 15 in campo i giallorossi, gara decisiva per il tecnico Fonseca. Alle 20.45 altra sfida importante con la Fiorentina che ospita il Crotone.