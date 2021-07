Tuttosport in apertura sull'Italia di Mancini: "Sei bellissima"

"Sei bellissima" scrive Tuttosport in apertura sull'Italia di Mancini che ieri ha battuto per 2-1 il Belgio guadagnando l'accesso alle semifinali. Vittoria con i gol di Barella e Insigne, inutile il rigore segnato da Lukaku. Grande Italia. Ora le semifinali con la Spagna, a Wembley. Obiettivo minimo raggiunto per gli Azzurri che ora non si pongono limiti.

Casa Juve - "Da Rabiot a Kulusevski. Una Juve al Max: il tesoro in casa". A fondo pagina c'è spazio per la Juventus. Il francese e lo svedese attesi al salto di qualità. Bentancur e Arthur da rilanciare: tocca ad Allegri.

Serie A - Grandi novità per il calendario del nostro campionato. "Rivoluzione: ritorno diverso dall'andata!". Il calendario della Serie A TIM avrà un girone di ritorno asimmetrico nella sequenza delle giornate rispetto al girone di andata.

Caso Cairo - "L'avvocato Marengo: '2022, Blackstone padrone del Torino'". Il fondo americano ha chiesto 600 milioni di risarcimento al foro di New York nella battaglia contro RCS di Cairo.