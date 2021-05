Tuttosport: "John Elkann testimone della disfatta bianconera allo Stadium"

vedi letture

"John Elkann testimone della disfatta bianconera allo Stadium", scrive stamane Tuttosport. A bordocampo i dirigenti sono apparsi compatti: John Elkann, Fabio Paratici, Pavel Nedved, Andrea Agnelli e Federico Cherubini. Tutti compatti con il chiaro intento di mandare un nuovo messaggio, teso all'unità di intenti. Un segnale per dimostrare la "presenza sul territorio", in un momento in cui le voci di un frazionamento sono diverse. Ma lo spettacolo a cui hanno assistito non è stato esaltante, ed ora il futuro di Andrea Pirlo è scricchiolante, e anche la Champions potrebbe non bastare. Ma anche Paratici deve convivere con l'incertezza: il suo contratto scadrà a giugno.