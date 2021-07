Tuttosport: "Juve, l'aumento di capitale è un atto di forza. Ma il mercato non c'entra"

Tuttosport definisce l'aumento di capitale della Juventus quale il suo recovery fund, perché anche se non arriva Ursula Von Der Leyen i 400 milioni serviranno per mantenere la competitività sportiva ad alti livelli, ma ringiovanendo l'età della rosa e continuando a lavorare per esportare ovunque il marchio. Appare come un impressionante atto di forza economica, che non finirà però nel portafoglio di Federico Cherubini per andare a fare shopping sfrenato.