Tuttosport: "Juve-Paratici, futuro in bilico. In caso di addio verrà promosso Cherubini"

Tuttosport nell'edizione odierna fa il punto sulla Juventus e su quello che verrà deciso a breve a cominciare dal futuro di Paratici. Può succedere di tutto con i bianconeri che potrebbero salutare l'attuale ds e promuovere Cherubini oppure continuare insieme a lui. Agnelli non è sicuro di volerti rinunciare, ma in caso avvenisse potrebbe poi esserci per il dirigente un anno sabbatico o un avventura all'estero dove United e PSG hanno già espresso il loro gradimento. In caso di separazione in rialzo le quotazioni di Cherubini per sostituirlo con conseguenti promozioni per Giovanni Manna, attuale ds della Primavera U23 e Matteo Tognazzi, ora scouting manager dei giovani.