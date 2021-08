Tuttosport: "Juve-Ronaldo, ancora 11 giorni di brividi. Con l'Udinese la cartina di tornasole"

Tuttosport si sofferma su Cristiano Ronaldo. Mancano 11 giorni alla fine del mercato, sarebbero sufficienti per un trasferimento, però al momento non ci sono segnali in questo senso anche se le voci continuano a susseguirsi intorno al fuoriclasse portoghese. E' vero, ieri CR7 non ha partecipato alla partitella in famiglia, bensì ha svolto una seduta personalizzata. Nessun caso insomma. Semmai lo potrebbe diventare se non fosse convocato per la trasferta di Udine: la dirigenza bianconera, come lo stesso Max Allegri, è tranquilla, comunicazioni da Jorge Mendes non sono arrivate. E per spostare un'azienda come quella di Ronaldo non basta un blitz dell'ultima ora.