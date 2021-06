Tuttosport: "Ronaldo deve smaltire la delusione. Poi parlerà con Mendes e la Juve"

"Ronaldo deve smaltire la delusione. Poi parlerà con Mendes e la Juve" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il giocatore portoghese deve smaltire la rabbia per l'eliminazione dall'Europeo con il Portogallo, poi dovrà prendere una decisione sul futuro che difficilmente arriverà nel giro di 48 ore. Tutti hanno capito che l'anno restante di contratto non è garanzia di permanenza alla Juve. C'è chi giura che il pressing del PSG sia molto forte: da una parte la concretezza di Allegri, dall'altra il magic team dello sceicco. Ronaldo è a bilancio per 28,8 milioni: questa la richiesta della Juve perché i bianconeri vogliono evitare una minusvalenze. Nei prossimi giorni i colloqui tra Mendes e CR7, che saranno decisivi per il futuro dell'attaccante.