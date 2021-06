Tuttosport: "Samp, D'Aversa in pole ma oggi Ferrero potrebbe incontrare Pirlo"

vedi letture

D'Aversa è balzato in pole per la panchina della Sampdoria, superando nelle preferenze Iachini e Giampaolo. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che precisa però come Ferrero non si sia ancora tolto dalla testa Pirlo, che potrebbe incontrare nella giornata di oggi: operazione difficile, perché il tecnico è ancora sotto contratto con la Juve a 1,4 milioni a stagione, ma non del tutto tramontata. Tra il patron e Osti c'è stato un chiarimento dopo il gelo dei giorni scorsi, e l'ex allenatore del Parma potrebbe arrivare anche senza l'ingaggio di Faggiano