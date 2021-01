Tuttosport titola in apertura: "Juve, Fede nello Scudetto"

vedi letture

"Juve, Fede nello Scudetto", titola questa mattina in apertura Tuttosport. A rubare la scena è Federico Chiesa, autore di una doppietta nella vittoria del Meazza contro il Milan. Grandissima prova di forza dei bianconeri: il Diavolo, che aveva raggiunto il momentaneo pareggio con Calabria, perde l'imbattibilità dopo una striscia di ventisette partite consecutive senza sconfitte.

Inter - In taglio alto il quotidiano dedica spazio allo scivolone dei nerazzurri: "La Samp degli ex castiga l'Inter", si legge. Candreva su rigore e Keita interrompono la serie vincente della squadra di Antonio Conte. Pesa l'errore dal dischetto in avvio di partita di Alexis Sanchez.

Torino - "Il Toro è vivo, ora i rinforzi", titola sempre in taglio alto il quotidiano. Pari di carattere dei granata contro il Verona: scaligeri in vantaggio con una prodezza di Dimarco, poi il pareggio di Bremer. E Vagnati conferma l'interesse per Kouamé.