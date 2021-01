Il baby Milan all'assalto del Toro. Gazzetta: "Leao guida la la linea più verde d'Europa"

Più si alza l'asticella, più si abbassa l'età lì davanti, scrive La Gazzetta dello Sport nel riferirsi al Milan. I rossoneri stasera affrontano il Torino e lo faranno con una linea di attaccanti verde formata da Castillejo, Brahim Diaz, Hauge e Leao. L'età media è di circa 22 anni e sette mesi e non sarà neanche l'attacco più giovane schierato in assoluto da Pioli ma sarà comunque il reparto avanzato più giovane tra quelli delle capoclassifica d'Europa. Dietro al quartetto si metto gli attacchi titolari, per esempio, della coppia Liverpool-United in Premier, all'armata Bayern in Bundesliga.