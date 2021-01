Il c.t. Mancini a La Gazzetta dello Sport: "Inter-Juve me la... Mancio"

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna con le parole di Roberto Mancini, che in vista della supersfida di domenica scopre le carte: "Inter-Juve me la Mancio". Queste le parole del c.t.: "Pirlo ha la rosa migliore ma non può perdere altri punti: per lui è decisiva. Conte ha qualità da titolo. Attenti al Diavoli di Pioli: ricorda la mia Italia. Da Lukaku e Ronaldo ai miei azzurri Barella e Chiesa".

Coppa Italia - "Super Muriel": Atalanta ai quarti. "Sorpresa Spal": si regala CR7. "Battuti Cagliari e Sassuolo".

Inter - "Zhang cerca partner": non solo BC, in corsa altri due fondi.

Milan - "E adesso Mandzukic": arrivano i rinforzi, preso Meité e piano scudetto con il croato. In difesa niente Simakan, sale Tomori. L'ex presidente Berlusconi ricoverato.

Lazio-Roma - "Derby caput mundi": stasera alle 20:45 biancocelesti contro giallorossi, in campo 11 nazioni, da Caicedo a Pellegrini (l'unico romano).