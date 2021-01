Il Catania brilla davanti a Tacopina: attesa per il closing. Le aperture dei quotidiani

Closing atteso per il 20, ma contratto preliminare già firmato: se la SIGI poi dimostrerà di aver ridotto i debiti, come richiesto dalla controparte, il Catania passerà di mano. Intanto, però, l’ex Venezia Joe Tacopina – che si appresta appunto a diventare il numero uno degli etnei – si è goduto la prima partita allo stadio.

Con La Gazzetta dello Sport che evidenzia: “Il Tacopina day è del Catania. Piccolo super: cade il Foggia”. Sul match: “In tempi normali avrebbero esultato in ventimila per il successo di un Catania che ha spezzato la serie utile (7 gare) di un Foggia vivo fino all’ultimo istante. Nel silenzio del Massimino la voce di Joe Tacopina, nuovo proprietario in pectore del club, è arrivata forte e chiara: «Sono entusiasta, la squadra ha giocato con la giusta grinta. Un esordio più che felice per me. Ma ora mi attende una settimana di lavoro in Sicilia per cominciare una nuova era»”.

Anche il Corriere dello Sport accende i fari sul “Massimino”: “Il Catania fa subito felice Tacopina”, apre, proseguendo “La “prima” davanti a Joe Tacopina porta bene al Catania, che torna al Massimino e supera il Foggia ben più nettamente di quanto dice il risultato. Raffaele mette lancia subito i nuovi acquisti Sales e Russotto che gli risolvono parecchi problemi, ma è il solito Piccolo a giganteggiare e a ispirare l’azione del primo vantaggio: imbucata per Sarao che fa da sponda per Dall’Oglio che brucia da pochi metri Fumagalli”.

E Tuttosport: “Il Catania esulta. Foggia battuto sotto gli occhi di Tacopina”. “Il Catania batte 2-1 il Foggia nella gara che, almeno simbolicamente, segna l'inizio di una nuova era. Quella targata Joe Tacopina, patron in pectore - in attesa del closing - presente ieri sugli spalti del Massimino dopo la firma sul preliminare di acquisto. I rossazzurri salgono a 30 punti in classifica, scavalcando proprio i satanelli, che rimangono fermi a 28”, la chiosa.