Il crollo di Milan e Juve La Stampa: "Nel 2021 peggio di tutte le eurorivali"

vedi letture

Il Milan e la Juventus hanno fatto peggio di tutte le eurorivali nel 2021. A renderlo noto è La Stampa in edicola stamattina che rimarca anche come un club tra rossoneri e bianconeri si sia sempre qualificato negli ultimi 30 anni alla Champions League. Per la Vecchia Signora sarebbe un fallimento, per il Diavolo una doppia disillusione dopo le speranze scudetto. Sono 33 e 39 i punti rispettivamente raccolti dalle squadre di Pioli e Pirlo rispettivamente -13 e -7 dell'Inter, ma anche -12 e -6 dall'Atalanta. Ed hanno fatto peggio anche di Napoli e Lazio.