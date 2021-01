Il Corriere della Sera in apertura sulla Juventus: "Le due anime della Signora"

Il Corriere della Sera, stamani in edicola, titola la sua edizione odierna sulla Juventus: "Le due anime della Signora". L'impero bianconero colpisce ancora, ma è alla ricerca di un'identità in una stagione strana per tutti. Cristiano Ronaldo è sicuro: "Questa è la squadra che amiamo e sarà vincente". Il primo trofeo, la Supercoppa, può rivelarsi un trampolino di lancio per gli altri obiettivi.