Il Corriere dello Sport: "Atalanta, Gasp condannato a vincere per scacciare l'ombra del Papu"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno alla Dea con il titolo seguente: "Atalanta, Gasp condannato a vincere per scacciare l'ombra del Papu". I bergamaschi sono consapevoli di non vivere il loro miglior periodo di forma ed il pareggio interno contro il Torino dell'ultimo turno pesa parecchio. La corsa alla Champions si complica ed in città c'è già chi rimpiange il Papu Gomez con il quale, in situazioni di questo tipo si metteva la palla in banca. La squadra può ancora sorprendere tutti, ma per farlo deve battere il Napoli e prendersi la seconda finale in tre anni.