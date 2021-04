Il Corriere dello Sport in apertura: "Una Roma a reazione"

"Una Roma a reazione", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport, che celebra la vittoria europea della Roma contro l'Ajax. Ad Amsterdam dal possibile 0-2 al 2-1: Pau Lopez para un rigore, poi Pellegrini e Ibanez in gol. Semifinale più vicina, tra una settimana all'Olimpico è in programma la gara di ritorno.

Juventus - "Riecco la Juve di Dybala, con Ronaldo c'è Paulo", si legge invece in taglio alto. Dopo il gol al Napoli, Pirlo ha deciso: l'argentino sarà titolare contro il Genoa, toccherà a Morata accomodarsi in panchina. E in ballo c'è anche il contratto: la Joya resta in attesa.

Europa - Di spalla c'è spazio anche per un focus dedicato alle differenze tra il calcio italiano e gli altri campionati: "Champions per ricchi", titola il quotidiano. Mbappé ci strega - si legge -, le minori risorse ci limitano, mentre si riapre il dibattito sul contismo da Scudetto che in coppa non paga.

Capello - In taglio basso il quotidiano introduce così l'intervista esclusiva a Fabio Capello: "I talenti ci sono, manca il coraggio". L'ex allenatore di Juve e Real Madrid parla dei giovani: "C'è poca pazienza. I figli d'arte? Giocano se sono bravi".