Il Corriere Fiorentino: "Viola, col Torino è sfida tra fratelli delusi"

"Viola, col Torino è sfida tra fratelli delusi". Questo il titolo che il Corriere Fiorentino utilizza nell'edizione odierna per presentare la sfida. Negli ultimi anni le due realtà hanno vissuto vicende per molti versi paragonabili tra loro e non sempre positive. Oggi sono accomunate dall'essere due delle delusioni del campionato passate dalle ambizioni europee alla lotta per non retrocedere. Anche la classifica stona rispetto agli investimenti delle proprietà: Commisso ha speso circa 60 milioni, Cairo ne ha messi sul piatto più o meno 40.