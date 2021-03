Il QS: "Inter, nuovo look e vecchi dubbi sul futuro. In archivio l'offerta di BcPartners"

vedi letture

"Inter, nuovo look e vecchi dubbi sul futuro. In archivio l'offerta di BcPartners", titola stamane il QS. La Primavera dell'Inter parte da un nuovo logo, che verrà presentato oggi. E tra oggi e domani dovrebbero arrivare i riscontri dei pagamenti che servono per mettersi al riparo da brutte sorprese: la prima rata di Hakimi e tutte le altre pendenze verso alti club. Poi si ragionerà del futuro, con il fondo americano Fortress e quello arabo Pif che da tempo lavorano e sono rimaste le opzioni più credibili. In archivio la strada che porta a BC Partners: la distanza di 250 milioni tra domanda ed offerta non si è mai ridotta.