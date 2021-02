Il QS sul Napoli: "Gattuso si gioca la panchina in 8 giorni"

"Gattuso si gioca la panchina in 8 giorni. Questo il titolo che il QS dedica al Napoli nell'edizione odierna. Dalla semifinale di domani con l'Atalanta alla sfida di sabato con la Juventus in campionato, fino ai 16esimi di Europa League con il Granada. I partenopei rimangono a tre punti da Roma e Lazio con una gara in meno, ma il clima è quello che è e la fiducia rinnovata da De Laurentiis a Gattuso non è infinita. L'ultima tentazione si chiama Ivan Juric, mentre gli altri nomi sono i soliti: Benitez, Sarri, Mazzarri.