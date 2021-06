Il QS-La Nazione apre con la Fiorentina: "Ribery-Gattuso, fumata grigia".

vedi letture

Il QS-La Nazione di questa mattina, apre in prima pagina con il futuro di uno dei giocatori più rappresentativi della scorsa Serie A, ovvero Franck Ribery. Il francese non è certo di restare alla Fiorentina dopo l'avvicendamento in panchina, un futuro che verrà deciso solo nei prossimi giorni: "Ribery-Gattuso, fumata grigia". L'incontro di venerdì sera tra i due, non ha portato a una decisione. L'allenatore continua a riflettere e nei prossimi giorni darà una risposta definitiva al campione ex Bayern.