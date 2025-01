Il Milan ci crede su Gimenez ma il Feyenoord continua a dire 'no' e non solo per motivi economici

Come riferito da La Gazzetta dello Sport il Milan sta proseguendo i dialoghi per acquistare il centravanti messicano Santiago Gimenez dal Feyenoord, nonostante il club olandese continua a far muro per una sua partenza a gennaio. I rossoneri hanno offerto circa 30 milioni di euro, bonus inclusi, ma il direttore tecnico del Feyenoord, Denis te Kloese, si legge, ha già rifiutato l’offerta. Nonostante ciò, il Milan è forte di un accordo di massima con Gimenez e il suo agente, Rafaela Pimenta, per un contratto fino al 2028 con un’opzione per un altro anno, a cifre ben superiori ai 900mila euro che il ragazzo percepisce al momento.

Gimenez, scrive il quotodino, sembra determinato a trasferirsi a Milano, spingendo il Feyenoord a concedergli il via libera, anche perché già in estate c'era stato un tentativo - andato a vuoto - da parte dei rossoneri. Il Feyenoord, tuttavia, non vuole vendere il suo giocatore più importante, soprattutto dopo la recente vittoria in Champions League contro il Bayern in cui il messicano ha siglato una doppietta. Alla base del 'no' degli olandesi, però, non ci sarebbero solo motivi economici. Attualmente il Feyenoord è fuori dalla zona Champions e perdere Gimenez in un momento così critico potrebbe peggiorare i già tesi rapporti con i tifosi.